Av-Sa si separano, rinasce gruppo Stella Alpina

Il gruppo consiliare di Av-Sa si separa. Il coordinamento di Stella Alpina ha dato mandato ai due consiglieri regionali di re-istituire il gruppo consiliare di Stella Alpina "per poter meglio condurre la propria attività politica anche nell'ottica del proprio futuro congresso regionale". La divisione avviene di comune accordo: Stella Alpina "ringrazia Alliance Valdôtaine, con la quale, dopo un'alleanza elettorale, è proseguita una fattiva e proficua collaborazione".

La decisione è arrivata dopo la riunione del coordinamento regionale del partito, durante il quale Stella Alpina ha ribadito "la sua collocazione di movimento di centro, popolare e autonomista aperto al dialogo e alla collaborazione con partiti, movimenti e, in generale, con tutti coloro che vedono nell'autonomia della Valle d'Aosta la chiave per il suo sviluppo" e "il proprio impegno e sostegno nella maggioranza regionale".