Divisione Pcp, stop definitivo a lavori Consiglio

Interrotti definitivamente i lavori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La divisione in seno al gruppo di Pcp, con 2 consigliere su 7 che hanno dichiarato la propria fuoriuscita dalla maggioranza regionale, ha creato uno stallo che stamattina ha frammentato i lavori dell'aula fino alla decisione di sospenderli anzitempo poco dopo mezzogiorno. Alla ripresa dei lavori, dopo le 15, si è riunita la Conferenza dei Capigruppo che, come ha riferito il presidente del Consiglio Alberto Bertin, ha deciso di fermare i lavori dell'assemblea regionale (inizialmente convocati per oggi e domani) e rimandare ad un Consiglio straordinario da tenersì lunedì prossimi la trattazione dei disegni di legge che erano all'ordine del giorno di questa seduta.