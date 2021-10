Lega e PlA, giornata sprecata in aula

Lega VdA e Pour l'Autonomie si dicono "esterrefatti dallo svolgimento della seduta odierna del Consiglio regionale, le cui attività sono state bloccate a causa dei dissidi interni alle sinistre e alla maggioranza tutta". In una nota i due gruppi di opposizione parlano di "giornata sprecata" a causa di "dissidi che impediscono il funzionamento dell'intera assise regionale nonché la validità dei provvedimenti amministrativi che la comunità attende. In vista del Consiglio straordinario della prossima settimana - aggiungono Lega e PlA - auspichiamo che gli interessati facciano finalmente chiarezza cosicché il Consiglio, nonché le relative Commissioni, possano tornare a operare regolarmente e si possa tornare a lavorare seriamente per il bene della nostra Regione".