Mafia, amministratori valdostani a scuola di prevenzione

"La prevenzione dalle infiltrazioni mafiose" è il titolo di un ciclo di seminari pubblici organizzati dal Consiglio Valle, dalla Presidenza della Regione e da Avviso Pubblico, che prenderà il via venerdì 8 ottobre 2021.

Il percorso, rivolto ad amministratori, cittadini e portatori di interesse del territorio, si propone di approfondire i temi delle mafie al nord, del riciclaggio e dell'usura, delle ecomafie, e si articolerà in tre eventi in presenza che si terranno ad Aosta nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 8 ottobre alle 17,30. A trattare la tematica delle mafie al nord e dei rischi per l'economia e il tessuto sociale saranno Roberto Tartaglia, magistrato, vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e Enzo Ciconte, docente di Storia delle mafie italiane al Collegio di merito Santa Caterina dell'Università di Pavia e consulente della Commissione parlamentare antimafia dal 1997 al 2010. Porteranno i saluti istituzionali i Presidenti della Regione, Erik Lavevaz, del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e di Avviso Pubblico, Roberto Montà. Altri due seminari sono in programma il 22 ottobre sul fenomeno del riciclaggio e dell'usura e il 19 novembre sulle ecomafie e i reati ambientali.