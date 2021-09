Bertin a Barcellona, solidarietà a Catalogna

Trasferta catalana per il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, che a Barcellona ha incontrato la Presidente del Parlamento della Catalogna, Laura Borràs. L'incontro - come riportato in una nota - è stato l'occasione per "ribadire la solidarietà e il sostegno mio personale e dell'Assemblea valdostana al popolo e alle Istituzioni catalane - specifica Bertin - proprio a ridosso della Diada de Catalunya, la festa ufficiale della Catalogna che si celebra l'11 settembre. Con la Presidente Borràs abbiamo anche prospettato possibili collaborazioni tra le Assemblee che rappresentiamo in un'ottica di riflessione su temi istituzionali comuni".