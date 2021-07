Consiglio Valle, via libera a legge su collegi e convitti

Il Consiglio Valle, durante la seduta straordinaria di oggi, ha approvato all'unanimità un disegno di legge in materia di collegi e convitti.

Come spiegato dal relatore della legge, il consigliere di Pcp Andrea Padovani, il provvedimento punta a "sostenere lo sviluppo qualitativo dei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito delle scuole paritarie, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti e garantendo un'effettiva inclusione scolastica e sociale".

Si inseriscono in questo quadro, "da un lato, l'introduzione di una nuova disciplina per il convenzionamento e il finanziamento delle attività dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Châtillon, caratterizzata dalla particolare attenzione riservata agli studenti con difficoltà, e dall'altra, la razionalizzazione delle misure di sostegno alla frequenza di collegi e convitti della Regione previste a beneficio degli studenti residenti in Valle d'Aosta frequentanti le scuole di ogni ordine e grado".