Casinò: Caveri, il nome di Buat è una garanzia

"Rodolfo Buat è una garanzia, grazie alla sua pregressa esperienza come capo del personale alla Casa da gioco. Non è un salto nel vuoto e sarà presente a tempo pieno a Saint-Vincent". L'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri, ha risposto così oggi in Consiglio Valle al vicecapogruppo della Lega VdA Stefano Aggravi che ha chiesto "i motivi che hanno portato i rappresentanti dei soci della Casinò de la Vallée alla nomina di un nuovo amministratore unico della Casinò de la Vallée SpA, avvenuta lo scorso 15 luglio".

Caveri ha spiegato che "c'era una scadenza temporale in occasione dell'assemblea dei soci e il ragionamento seguito non ha messo in discussione la professionalità del dottor Filippo Rolando, che ricopriva questa carica e ha seguito con grande attenzione, unitamente allo staff, la questione capitale del concordato. Non volevamo punire nessuno, ma rientrare in un alveo di normalità perseguendo il risanamento". Il mandato affidato a Buat "è quello di attenersi alle volontà del concordato. Dovrà assicurare grande attenzione ai costi, al personale, all'evoluzione tecnologica, all'offerta di nuovi giochi".