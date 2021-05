Italia-Svizzera: Rollandin, a rischio rifugio Guide Cervino

"Il tema è molto delicato, ma dal 2016 non si è fatto più niente: il rifugio è stato costruito con risorse delle Guide del Cervino, ma noi stiamo lì a guardare. È difficile immaginare che questa vicenda si risolva da sola, sapendo che il rifugio è un punto di riferimento sia per noi che per gli svizzeri. Se non troviamo una soluzione ora che non sia collegabile al ghiaccio che si scioglie, rischiamo di perdere un gioiello delle nostre montagne". Lo ha detto il consigliere Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) che ha presentato un'interrogazione sul confine italo-svizzero al Rifugio Guide del Cervino.

"Il percorso è già stato individuato nel 2016 - ha replicato il presidente della Regione, Erik Lavevaz - quando a seguito delle iniziative della Presidenza della Regione di allora, la Commissione mista per la manutenzione del confine italo-svizzero si era pronunciata favorevolmente su una possibile soluzione, condivisa con Valtournenche, Ayas e Zermatt, che compensava la cessione dell'area su cui insistono il rifugio delle Guide del Cervino, la scuola di sci del Cervino e l'arrivo della funivia del Plateau Rosa con un'area del comune di Ayas sulla Gobba di Rollin. La questione esula dalle competenze regionali e compete alle autorità statali e confederali. Evidenzio che dal 2016 a oggi non ci sono state particolari problematiche, ma condivido sul fatto che si debba trovare una soluzione definitiva, per quanto definitivo possa essere un confine che segue la cresta del ghiacciaio e che potrebbe ancora modificarsi nei prossimi decenni".