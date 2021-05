Elezioni, slitta in autunno voto comunali Ayas

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità il disegno di legge che contiene disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali nel 2021. "In considerazione del perdurare dell'emergenza pandemica e analogamente a quanto previsto dallo Stato per le consultazioni elettorali della primavera 2021 - si legge in una nota - i tre articoli del provvedimento legislativo disciplinano il differimento a una domenica compresa tra il 15 settembre e il 30 novembre delle elezioni del Consiglio comunale di Ayas, che si sarebbero dovute tenere tra il primo maggio e il 15 giugno.

Inoltre, si prevede che vengano inserite nella stessa tornata elettorale anche le elezioni dei Consigli comunali che potrebbero essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato".

Il Consigliere Giulio Grosjacques (Uv) ha sottolineato la possibilità che "siano indette le elezioni del Consiglio comunale di Saint-Pierre, per cui ad agosto scadranno i diciotto mesi di Commissariamento, si resta ovviamente in attesa del pronunciamento del Ministero dell'interno".