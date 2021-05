Festa dell'Europa: Bertin, occasione per Valle d'Aosta

"L'Europa celebra la sua festa in un momento particolarmente difficile, dovuto anche alla situazione pandemica che ha coinvolto tutti, e si appresta a ripensare il suo ruolo. La Conferenza sul futuro dell'Europa, che si apre domani, sarà una grande opportunità per i territori e per i cittadini europei di partecipare al dibattito sul rafforzamento democratico dell'Unione europea". Così il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in occasione della Festa dell'Europa, che ricorre domani, domenica 9 maggio.

"Un'occasione - prosegue - che anche la Valle d'Aosta dovrà saper cogliere per far sentire la voce di una regione di confine, di una comunità plurilingue e multiculturale, che ha una naturale vocazione europeista".

Secondo Bertin "sarà importante lanciare un dibattito al nostro interno, che coinvolga non solo le istituzioni ma soprattutto i cittadini. Sarà il nostro modo per dire l'Europa che vogliamo: un'Europa che parte dalla democrazia locale, un'Europa solidale e coesa che, nell'attuazione dei piani nazionali di ripresa, possa ripartire con fiducia".