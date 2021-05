Ue: Vda Unie, valdostani devono sentirsi europeisti

"Oggi più che mai i valdostani devono sentirsi europeisti nel solco di una tradizione antica del mondo autonomista". Lo scrive in una nota il gruppo consiliare Vallée d'Aoste Unie in merito alla giornata del 9 maggio Festa dell'Europa.

"La pandemia - evidenziano i Consiglieri di VdA Unie - ha dimostrato come l'Europa debba ancora migliorare la sua Governance, ma il Piano di resilienza (Next Generation) potrà essere, se ci sarà un reale coinvolgimento della democrazia locale, una delle chiavi essenziali per la ripartenza dell'economia e per rimarginare le ferite sociali che si sono prodotte in questo lungo periodo".