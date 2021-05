Ue: Union valdotaine, oggi è progetto incompiuto

"L'Unione Europea, fondata nel 1957, a tutt'oggi appare come un progetto incompiuto, distante dall'idea di Europa dei popoli rappresentata negli anni Quaranta". Lo scrive in una nota il gruppo consiliare dell'Union valdotaine in occasione della giornata del 9 maggio, Festa dell'Europa.

"Sono trascorsi più di 60 anni - si legge - e ad oggi non abbiamo una Costituzione europea che sarebbe stata determinante sia per formare un'identità sovranazionale, sia per nutrire la consapevolezza del potenziale straordinario insito nella cultura, nelle tradizioni, nelle intelligenze e nelle diverse sensibilità dei 450 milioni di Europei. L'Unione europea appare oggi come un ente astratto che si caratterizza per lo più per l'adozione di scelte di politica finanziaria dalle innegabili importanti ricadute su tutti i 27 Stati, ma in cui pesa l'assenza di una decisione forte su sanità, previdenza, istruzione, fiscalità, difesa e giustizia europee che abbatta, o livelli, le oggi incolmabili differenze di status tra i popoli europei; questa condizione, inevitabilmente, ostacola e svilisce il sentimento di appartenenza".