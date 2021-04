Regione: petizione su Aule studio arriva in Consiglio Valle

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha concluso l'esame della petizione popolare volta alla creazione di aule studio in Valle d'Aosta, approvando all'unanimità una relazione, che nella riunione del 12 e 13 maggio sarà sottoposta all'attenzione dell'Assemblea.

La petizione, promossa dal Coordinamento giovanile valdostano, era stata depositata in Consiglio il 18 febbraio scorso e sottoscritta on-line da 15.000 cittadini. "In queste settimane - dichiara la Presidente di Commissione, Erika Guichardaz (Pcp) -, abbiamo effettuato una serie di audizioni. Nel corso di questi incontri, i vari soggetti hanno indicato la disponibilità di locali confacenti o hanno prospettato soluzioni per nuove possibilità. La Commissione, tenuto conto di quanto emerso e per confermare l'attenzione nei confronti dei giovani, soprattutto in un periodo tanto particolare, ritiene opportuno invitare gli Assessori regionali coinvolti a coordinarsi con l'Assessore comunale per dare corso all'occupazione degli spazi esistenti e alla predisposizione dei nuovi spazi da destinare ad aule studio, in accordo con i rappresentanti del Comitato giovanile valdostano".