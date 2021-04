Barmasse, vicino a Parini sorgerà un nuovo ospedale

"L'ospedale che viene costruito vicino al Parini è tutto nuovo, non sarà costruito con dentro i pazienti, i quali saranno trasferiti una volta terminati gli interventi; dopodiché faremo la ristrutturazione del Parini".

Così l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse ha spiegato oggi in Consiglio regionale alcuni dettagli del progetto di ristrutturazione del nosocomio regionale, replicando alla consigliera della Lega Vda Nicoletta Spelgatti.

"Nell'attuale progetto esiste la rimodularità: i reparti possono essere rimodulati all'interno di questo ospedale. L'ospedale che viene costruito vicino al Parini è tutto nuovo, non sarà costruito con dentro i pazienti, i quali saranno trasferiti una volta terminati gli interventi; dopodiché faremo la ristrutturazione del Parini", ha aggiunto Barmasse.

Secondo l'assessore "la progettazione è già avanzata, abbiamo cercato di coordinare le necessità dal punto di vista archeologico con quelle dell'ospedale, quindi seguirà l'esecutivo e la valutazione dei costi".