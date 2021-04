Ok seconda commissione a disegno legge su uffici stampa

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie, su due provvedimenti.

Il primo è il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di uffici stampa e di personale. Il testo, che si compone di dodici articoli, è volto ad adeguare la normativa regionale a seguito dell'intervento della Corte costituzionale che ha statuito l'illegittimità dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli enti pubblici. Il secondo atto approvato è il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2021-2023.

"Con queste due iniziative - dice il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Pcp) - salgono a tre i provvedimenti licenziati dalla seconda Commissione che saranno portati all'attenzione del Consiglio della prossima settimana (il terzo è il disegno di legge sulla sospensione dei mutui approvato nella riunione di lunedì 29 marzo). Ritengo che la Commissione abbia svolto un buon lavoro, che ci ha portati in queste settimane a confrontarci con il Governo regionale, le parti sociali e il tessuto economico e produttivo. Abbiamo lavorato nell'urgenza pur in un'ottica di approfondimento delle tematiche, con la consapevolezza del momento di grave crisi che sta affrontando la Valle d'Aosta e la nostra comunità". (ANSA).