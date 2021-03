Covid: assessore Marzi positivo, ipotesi quarantena Giunta

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - A seguito dello screening cui sono stati sottoposti i componenti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'assessore alle finanze Carlo Marzi è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto lo stesso Marzi ha confermato all'ANSA le sue condizioni di salute sono buone. Ora le autorità sanitarie stanno valutando eventuali misure di quarantena per i componenti della Giunta regionale, anche in relazione alla riunione di ieri dell'esecutivo, svoltasi in presenza. (ANSA).