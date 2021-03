'Ndrangheta: Testolin, dimostrerò estraneità

(ANSA) - AOSTA, 24 MAR - "Nel rispetto della massima trasparenza che l'appartenere a questa assise esige, considero indispensabile comunicare ufficialmente a quest'aula che nel pomeriggio del 13 marzo mi è stata notificata l'informazione di garanzia e l'avviso di fine indagini preliminari per reati di cui agli articoli 110 e 416 ter e 416 ter commi 1 e 2 del codice penale". E' quanto ha comunicato in Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'ex presidente della Regione, Renzo Testolin (Union valdotaine), in relazione all'inchiesta Egomnia sullo scambio elettorale politico-mafioso durante le elezioni regionali 2018. "Al ricevimento degli stessi ho immediatamente provveduto a comunicare il fatto sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Regione - ha aggiunto Testolin - e ho altresì provveduto alla nomina dei legali di fiducia che mi assisteranno nelle opportune sedi per affrontare il percorso che questo tipo di situazioni comporta, al fine di dimostrare la mia estraneità ai fatti contestatimi". (ANSA).