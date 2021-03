Segretario enti locali, nominato relatore legge

La prima Commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio Valle ha nominato Albert Chatrian (Alliance Valdotaine-Stella Alpina) relatore della proposta di legge a firma di tutti i gruppi consiliari, che contiene disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali. Il testo si compone di sette articoli.

"L'iniziativa è frutto dell'attività congiunta fra Consiglio Valle e Consiglio permanente degli enti locali - riferisce il Presidente della Commissione, Claudio Restano - e risponde all'esigenza di risolvere alcune difficoltà procedurali riscontrate per la copertura dei posti di segretario di ente locale oltre che a compiere una riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (Bim). Viene disciplinata la straordinaria iscrizione di ulteriori soggetti all'ex parte seconda dell'Albo regionale dei segretari al fine di garantire un sufficiente numero di soggetti incaricabili ed elimina l'obbligo, oggi sussistente per gli ambiti con due segretari, della compresenza di un segretario dell'ex parte prima con un segretario dell'ex parte seconda. Si tratta di un provvedimento di estrema urgenza che intendiamo portare già all'attenzione del prossimo Consiglio".