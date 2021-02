Autostrade: Caveri, 'vignette' non è attuabile su tratte Vda

"Allo stato attuale non è attuabile l'ipotesi della 'vignette' a causa di questioni tecniche". Lo ha detto l'assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sui costi dei pedaggi delle tratte autostradali regionali.

"Non siamo in grado di ricontrattare le concessioni autostradali - ha aggiunto - in cui convivono opposte esigenze: la tutela degli interessi della collettività e il rapporto di scambio tra concedente e concessionario. Questo è un tema da affrontare a livello nazionale ed europeo, chiedendosi se strutture di questo genere debbano avere una gestione privata, in un'Europa in cui si dubita dei processi di privatizzazione a causa dei meccanismi di controllo". Poi ha proseguito: "In Valle d'Aosta si sono adottate formule di percorrenza a costi minori, come la proposta per cui in una stessa tratta quattro spostamenti su otto compiuti sono esentati. Non è comunque soddisfacente: al chilometro le nostre sono le autostrade più care che ci sono. È una questione italiana, ma anche nazionale ed europea, perché i transiti sulle nostre autostradali non riguardano solo i valdostani: pensiamo agli itinerari internazionali e a come il traffico pesante venga penalizzato dai costi". In conclusione "ci vuole un impegno nuovo dello Stato, anche su spinta della nostra Regione, per non abdicare un servizio trasportistico indispensabile e che non può essere solo un beneficio per i privati".

"Gli utenti manifestano malumore - ha replicato Raffaella Foudraz (Lega Vda) - tanto che i valdostani, che conoscono il prezzo, cercano alternative. E non dimentichiamo i cantieri: uno di questi, in prossimità dell'ingresso della galleria prima dell'uscita di Aymavilles è installato da due anni. È auspicabile che il Governo regionale cerchi sin da subito interlocuzioni con lo Stato per la gestione delle tariffe".