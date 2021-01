In aula arriva nomina membri commissione paritetica

La nomina dei componenti di parte regionale in seno alla Commissione paritetica è uno dei punti al centro della prossima riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocato mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte undici interrogazioni, di cui otto da parte del gruppo Lega Vallée d'Aoste per chiedere notizie su: costituzione di una Commissione per analizzare la possibilità di stabilizzazione del personale docente precario; costituzione di parte civile della Regione in un procedimento penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale; realizzazione dell'impianto di frantumazione di batterie al piombo acido in località Mure a Issogne; calo della velocità di connessione Internet in Valle d'Aosta; accordo di collaborazione tra SNAM e CVA per l'avvio di iniziative congiunte nel campo dell'idrogeno verde; piano di esuberi annunciato dal Gruppo Heineken Italia; abbattimento dei grattacieli siti in via Capitano Chamonin ad Aosta; interlocuzioni con Anas Spa sui lavori di investimento e manutenzione sul territorio valdostano.

Tre interrogazioni sono invece a firma del gruppo Pour l'Autonomie: la prima tratta della valutazione dei dati relativi alla situazione economica del tessuto sociale valdostano; la seconda dell'ipotesi di obbligatorietà del vaccino Covid-19 per le categorie più esposte; la terza delle modalità di svolgimento degli esami di maturità 2021.

Sono invece 24 le interpellanze presentate, 19 dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e cinque dal gruppo Pour l'Autonomie.

Infine, il Consiglio discuterà sei mozioni a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste.