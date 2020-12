Sci: maggioranza Vda divisa su Cime Bianche

Maggioranza divisa sull'ipotesi di realizzazione del collegamento intervallivo Cime Bianche tra i comprensori sciistici del Monte Rosa e del Cervino. E' quanto è emerso dal voto, in Consiglio regionale, di un ordine del giorno collegato all'atto di razionalizzazione delle società partecipate che impegna il Presidente della Regione a precisare al Consiglio regionale "se la realizzazione del collegamento intervallivo Cime Bianche rappresenti per il Governo regionale un obiettivo destinato a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci in Valle d'Aosta". Il documento, presentato da Lega Vda e Pour l'autonomie, è stato approvato anche dall'Uv, Sa-Av e Vda Unie, mentre il Progetto civico progressista si è astenuto.

Un altro ordine del giorno che impegna gli assessori competenti a coinvolgere la seconda e la quarta Commissione nelle valutazioni e nelle relative scelte sul futuro delle società di impianti a fune è stato approvato all'unanimità.