Regione: Malacrinò, bilancio tecnico

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - Quello che il Consiglio Valle si appresta a dibattere è un bilancio "tecnico": così lo ha definito Antonino Malacrinò, presidente della seconda commissione consiliare e relatore di maggioranza dei disegni di legge finanziari (bilancio di previsione, stabilità e disposizioni collegate), intervenendo in aula.

"Come sappiamo - ha spiegato - i vincoli di finanza pubblica e le normative vigenti obbligano l'ente a fare certe scelte. In particolare la norma prevede che il bilancio debba essere presentato in giunta entro il 31 ottobre di ogni anno. Dal momento che le tempistiche erano molto ristrette tra l'insediamento e appunto la scadenza di ottobre si è deciso di percorrere questa strada che garantisce risorse in continuità con quelle della previsione del triennio 2020-2022 e si pone come obbiettivo la prosecuzione della gestione evitando il ricorso all'esercizio provvisorio".

Malacrinò ha ricordato "le motivazioni che ci hanno portato a questa legislatura": "nascono da una instabilità politica ormai cronica che ci ha visti iniziare il 2020 con un bilancio ed una gestione provvisoria che ha causato gravi conseguenze e ritardi per l'approvazione dei bilanci di altri comuni; a questa situazione si è aggiunta la grave crisi pandemica, la gestione ordinaria dell'ente e le elezioni anticipate poi posticipate, insomma, un disastro". Malacrinò ha auspicato "una riflessione da parte di tutti sul nostro futuro e sulla necessità di lavorare per la nostra comunità garantendo una stabilità ed una serietà che possa dare le risposte ai nostri cittadini". (ANSA).