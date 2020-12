Turismo: ipotesi legge regionale su piccoli comprensori sci

L'ipotesi di una legge regionale per "garantire a tutti i piccoli comprensori un futuro che non sia esclusivamente legato allo sci" e per programmare un "rilancio delle piccole località" attraverso la pratica anche di altre attività sportive è emersa oggi durante i lavori della quarta commissione 'Sviluppo economico' del Consiglio Valle.

L'organismo consiliare ha audito l'assessore allo sviluppo economico Luigi Bertschy e il dirigente della struttura impianti a fune, Giuliano Zoppo, in relazione alla petizione popolare per il mantenimento e l'incremento nel tempo dell'offerta turistica costituita dall'impianto sciistico del Weissmatten di Gressoney-Saint-Jean.

"Da questo incontro - ha riferito il presidente della commissione, Giulio Grosjacques - sono scaturiti suggerimenti importanti che non riguardano la sola situazione di Weissmatten, ma interessano tutte le piccole stazioni".

"Nel corso dell'audizione - ha spiegato - è stata poi evidenziata la funzione economica e sociale dei comprensori sciistici, intorno ai quali gravitano numerose attività, presidio indispensabile per i paesi di montagna".