Regione: al via iter in commissione ddl finanziari

(ANSA) - AOSTA, 09 NOV - Si è avviato oggi nella seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio valle l'iter di esame dei disegni di legge finanziari che sono stati varati la scorsa settimana dalla Giunta Lavevaz.

Il presidente della commissione Antonino Malacrinò (Progetto civico progressista), per la maggioranza, e Stefano Aggravi (Lega Vda), per l'opposizione, sono stati nominati relatori dei disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021-2023.

"Il primo incontro di oggi si è svolto in un clima collaborativo", ha riferito Malacrinò. La commissione si riunirà nuovamente la prossima settimana con le audizioni dell'assessore alle finanze e del Presidente della Regione. (ANSA).