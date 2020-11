Aeroporti: al Gex un centro manutenzione per aeromobili

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità, così come emendata su proposta dell'Assessore ai trasporti, una mozione proposta dal gruppo Lega VdA relativamente alla creazione, all'interno o in adiacenza dell'aeroporto regionale, di un centro di manutenzione tecnica per aeromobili. "Il futuro dell'aeroporto è ancora incerto - ha detto il vicecapogruppo della Lega, Stefano Aggravi - ma un centro di manutenzione tecnica potrebbe in prospettiva creare fattive condizioni per lo sviluppo in loco di una filiera di formazione tecnica e positive ricadute in termini occupazionali per l'intero territorio regionale. L'obiettivo di questa mozione è dare una possibilità di integrazione dell'offerta attuale dell'aeroporto".

"Nelle aree regionali all'interno dello scalo - ha replicato l'assessore Chiara Minelli - la maggior parte degli spazi sono occupati dalle istituzioni (Vigili del fuoco, elisoccorso, Protezione civile) e dal volo sportivo amatoriale. A prescindere dalle scelte future, è ragionevole pensare che per insediare un centro di manutenzione degli aeromobili occorrerà fare riferimento ad aree adiacenti. La Regione è favorevole a iniziative volte a incrementare l'occupazione e lo sviluppo del territorio, per cui condividiamo i contenuti di questa mozione.

Evidenziamo che è in corso la revisione del master plan dell'aeroporto; non appena concluso questo iter, lo porteremo in Commissione. È possibile prevedere l'ideazione del centro di manutenzione, sapendo tuttavia che c'è un punto interrogativo, che riguarda le scelte definitive che si faranno per l'aeroporto".