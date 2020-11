Covid: Jordan, dati evidenziano situazione preoccupante

(ANSA) - AOSTA, 05 NOV - "I dati evidenziano una situazione preoccupante e noi dobbiamo tutelare i nostri cittadini, al fine di riportare la situazione ad una stabilità. Dobbiamo adottare tutte le precauzioni e far rispettare i giusti comportamenti".

Lo ha detto Corrado Jordan (Vda Unie) intervenendo nel dibattito in Consiglio Valle sulla zona rossa in Valle d'Aosta. "Anche noi guardiamo con preoccupazione il prossimo avvio della stagione invernale: condividiamo - ha aggiunto - la delusione e la rabbia di imprenditori e dipendenti che si vedono chiusa o limitata un'attività da un giorno all'altro; chiediamo chiarezza nella comunicazione delle limitazioni". Secondo Jordan occorre "garantire ristori e interventi tempestivi, dando liquidità alle imprese, favorendo la ristrutturazione del debito, e sostegno ai dipendenti. I ristori devono essere aiuti efficaci, non elemosine". (ANSA).