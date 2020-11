Regione: Lavevaz, iniziativa Tripodi contro autonomia

(ANSA) - AOSTA, 04 NOV - "Non comprendiamo i motivi profondi per cui il deputato eletto dai valdostani, in un periodo in cui tra l'altro tutta l'Italia è drammaticamente impegnata nel contrastate una pandemia mondiale, metta tanta energia in una iniziativa che va contro la particolarità e l'autonomia di questa Regione". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz ha risposto in Consiglio regionale all'interrogazione della Lega Vallée d'Aoste sulla proposta della deputata del M5s Elisa Tripodi sulla separazione delle funzioni prefettizie dalla carica di presidente della Regione.

Il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) si è detto "rincuorato" dalla riposta del presidente della Regione. "Non si capiscono le finalità dell'azione dell'onorevole Tripodi", ha aggiunto Aggravi. Citando il testo della proposta di Tripodi, il consigliere della Lega ha precisato: "Mi spaventa il passaggio in cui il deputato parla di 'esigenze di centralizzazione'". Il gruppo Pour l'autonomie ha chiesto di convocare la parlamentare per un'audizione nella commissione competente. (ANSA).