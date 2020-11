Regione: question time in Consiglio Vda su funzioni prefetto

Sono due le interrogazioni a risposta immediata presentate per la prossima riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocato mercoledì 4 e giovedì 5 novembre: entrambe riguardano la risoluzione della deputata della Valle d'Aosta, Elisa Tripodi, sulle funzioni prefettizie del Presidente della Regione. La prima interrogazione è stata presentata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e chiede notizie in merito all'esistenza di un raccordo tra il Governo regionale e l'iniziativa parlamentare; la seconda, depositata dal gruppo Pour l'Autonomie, vuole avere informazioni su di un'eventuale convocazione in Consiglio Valle della deputata Tripodi al fine di riferire in merito alla risoluzione proposta.