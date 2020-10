Regione: 43% consiglieri Vda alla prima legislatura

(ANSA) - AOSTA, 20 OTT - Sono 15 i consiglieri regionali della Valle d'Aosta alla loro prima Legislatura (43%) mentre altri 15 sono stati confermati dalla Legislatura precedente e altri 5 erano già stati eletti nell'Assemblea valdostana in passato. Nel nuovo Consiglio regionale ci sono 4 donne, ossia l'11% dell'Assemblea (nel 2018, all'inizio della 15/a Legislatura, le donne erano 8, ossia il 23%, mentre a fine Legislatura erano salite a 10, pari al 29%). L'età media dei consiglieri è di 49 anni. Sono i numeri dell'Assemblea valdostana che si è insediata per l'avvio della sedicesima Legislatura a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre scorso.

I lavori della prima adunanza si svolgono in modalità mista per ragioni collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19: otto consiglieri sono collegati da remoto (tutti gli eletti della lista Progetto Civico Progressista e il Consigliere della Lega Vda Simone Perron). Sospeso in base alla legge Severino, il consigliere Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) è stato sostituito temporaneamente da Gian Carlo Stevenin. (ANSA).