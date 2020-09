Mostre: al Forte Bard 'Attraverso le Alpi' in 274 scatti

(ANSA) - AOSTA, 12 SET - Un viaggio nella montagna contemporanea dall'estremo confine occidentale francese a quello orientale sloveno, con 274 scatti selezionati, dieci territori provinciali coinvolti e indagati a fondo, migliaia di chilometri di percorsi, 12 valli e un proposito: rintracciare i segni, le tracce e i caratteri che servono a raccontare la storia del vasto paesaggio culturale alpino fatto di architetture, linguaggi e usi. E' questo l'obiettivo della mostra fotografica 'Attraverso le Alpi', in programma dal 19 settembre al primo novembre prossimi al Forte di Bard, negli spazi dell'opera Mortai.

Si tratta di un progetto sperimentale per documentare lo stato attuale del paesaggio alpino: un racconto dei territori di media montagna, che esplora dieci valli secondarie abitate da piccole comunità la cui sfida quotidiana è aumentare i servizi e la loro qualità, con la tenacia di chi è rimasto. La narrazione fotografica svela un territorio estremamente variegato in cui coesistono i più diversi caratteri geologici, climatici e ambientali con una moltitudine di paesaggi antropici. Quattro le grandi aree tematiche che danno forma al racconto: le forme dell'abitare, le risorse e la produzione, i meccanismi e il turismo.

L'inaugurazione è in calendario venerdì 18 settembre, alle ore 18, in contemporanea con altre dieci realtà alpine che hanno condiviso il progetto.

L'esposizione, che gode del sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, è promossa da Architetti arco alpino (Aaa) con Urban reports e il coordinamento dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggistici e conservatori della Regione Valle d'Aosta.

In dettaglio, gli scatti provengono dalle strade e dai sentieri di val Tanaro, val Chisone, conca di Saint-Nicolas, val Sermenza e val d'Otro, val Divedro, Valmalenco, val di Rabbi, val Martello, e dai territori tra Cadore e Comelico e val Canale.

