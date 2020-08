Inps: appello Adu, consiglieri dicano se hanno preso bonus

(ANSA) - AOSTA, 17 AGO - "Invitiamo tutti i consiglieri regionali uscenti a dichiarare pubblicamente se hanno beneficiato di aiuti statali o regionali. Vista la non irrilevante indennità percepita, ci sembra urgente fare chiarezza". Lo scrive Adu in un'appello rivolto alla politica valdostana ad un mese dalle elezioni regionali in merito al bonus Covid da 600 euro per le Partite Iva. "La vicenda dei Parlamentari e dei Consiglieri regionali che hanno chiesto e percepito il bonus da 600 euro - si legge in una nota - ci dice che la politica ha un enorme problema morale. Mette in luce che dietro agli scontri, ai proclami di cambiamento, al 'prima gli italiani', si nasconde il solito interesse personale, il tradizionale attaccamento ai soldi e al potere" (ANSA).