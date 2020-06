Fase 3: Baccega, poniamo basi per migliorare sanità Vda

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - Con il disegno di legge di variazione al bilancio regionale si intende "rimodulare le azioni in base ai cambiamenti conseguenti all'avvento del Covid, cercando cercato di porre le basi per migliorare il sistema sanitario valdostano". Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore alla sanità Mauro Baccega, intervenuto nel dibattito generale. "Stiamo inoltre lavorando - ha aggiunto - per far fronte ad un eventuale ritorno del Covid. Oggi è una giornata per dare risposte ai nostri cittadini, non c'è spazio per le polemiche".

Secondo l'assessore Baccega "non abbiamo mai nascosto le criticità della sanità, cui stiamo cercando di sopperire con varie azioni. Si tratta di problemi di lunga data: la mancanza di risorse finanziarie e di medici, l'impoverimento del servizio sanitario pubblico nazionale". (ANSA).