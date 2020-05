Coronavirus: sindacato vvff dispiaciuto per limitato impiego

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - "Dispiacere dei Vigili del fuoco professionisti per il limitato utilizzo delle competenze e dei mezzi che fanno capo al Comando regionale durante la fase di emergenza sanitaria" è stato espresso oggi dal segretario regionale del sindacato Conapo, Luca Pison, audito dalla quinta commissione consiliare 'Servizi sociali'.

"Alla base del suo intervento - riferisce la presidente della commissione Patrizia Morelli - si è percepito lo scrupolo dei Vigili del fuoco professionisti di offrire un contributo specializzato a beneficio della comunità, in virtù di una formazione specifica e a fronte di investimenti economici sostenuti dalla Regione. Alla luce delle numerose audizioni condotte in queste settimane, riteniamo ora importante sentire il Capo della Protezione civile valdostana per fare il punto della situazione e capire il ruolo e le funzioni che tutti i soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile hanno svolto nell'emergenza da Covid-19". (ANSA).