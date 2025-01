Host Italia, 'rivedere modalità tassa di soggiorno'

"E' il caso di mettere in discussione le attuali modalità proposte, le quali risultano essere piuttosto caotiche, frammentate e macchinose". Lo scrive Flavia Camilletti, delegata per la Valle d'Aosta dell'associazione Host Italia (a cui aderiscono gli host che fanno locazione breve o turistica e i gestori di attività extralberghiere), in una lettera inviata al Consiglio Valle e al Celva in merito alla tassa di soggiorno. "Sinceramente mi chiedo come sia possibile - prosegue - che all'alba del 2025, la regione più piccola e meno popolosa d'Italia non sia in grado di rendere operativo un portale unico per Alloggiati web, Istat e imposta di soggiorno, offrendo un servizio semplice e intuitivo, e un sistema di pagamento unificato per tutti i comuni".

"Attualmente la Regione Valle d'Aosta - conclude - non consente che il pagamento dell'imposta di soggiorno venga effettuato in automatico tramite 'online travel agencies' quali Airbnb; inoltre non è stata messa a disposizione una piattaforma unica, bensì tre diversi sistemi, con relative criticità riscontrate da numerosi utenti".



