Fede Brignone torna leader in Coppa del Mondo

Dopo aver conquistato il primo successo a St. Anton una settimana fa, Federica Brignone è ancora sul podio, il nono in carriera in discesa. Soprattutto è la prima presenza sul podio a Cortina d'Ampezzo per la valdostana che è nuovamente leader della Coppa del Mondo.

"E' una grande emozione davanti a questo pubblico: non ci ero mai riuscita qui a Cortina: finalmente ce l'ho fatta e sono davvero soddisfatta - le sue parole - Sono contenta perché comunque ho fatto un'ottima prova. Davvero peccato per l'errore nel punto in cui in prova ho fatto la differenza. Sono finita larga e ho dovuto risalire. Ma è stata comunque una super-prova: sono riuscita a stare tranquilla e per me oggi è questa la vittoria più grande. E non mi sarei mai aspettata di vestire il pettorale rosso in discesa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA