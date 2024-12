Rai Vda, Buongiorno regione celebra il Natale

Sarà dedicata al Natale la settimana tematica dal 16 al 20 dicembre di Buongiorno Regione, la trasmissione del mattino della Tgr Valle d'Aosta in onda dalle 7.30 alle 8 su Raitre. "Si partirà dal turismo - è spiegato in una nota - con una diretta il 17 dal Traforo del Monte Bianco, che dalla sera del 16 dicembre tornerà transitabile dopo i mesi di chiusura, per chiedere agli operatori della Valdigne come si stanno preparando ad accogliere gli appassionati della neve". La cultura avrà il suo spazio con gli appuntamenti della Saison Culturelle, tra cui, il prossimo 28 dicembre, il concerto dell'Orchestra del Mare, con gli archi costruiti nella liuteria del carcere di Opera con il legno delle barche dei migranti. Si farà poi il punto su alcune iniziative solidali come la vendita dei pani neri a Sarre e l'appuntamento musicale organizzato da Emergency, Tamtamdo e Replicante Teatro. Ancora musica con i canti natalizi della tradizione alpina, come alpine saranno le ricette che si sveleranno in onda con la collaborazione dell'Ecole Hotelière di Chatillon. Non mancherà il Natale religioso con il grande presepe di Serafino Servodidio a Pontey, le riflessioni del vescovo Franco Lovignana, e della Pastora della Chiesa Evangelica Valdese, Milena Martinat. "Cercheremo anche di capire con gli operatori come si prepara il Pronto Soccorso di Aosta al grande flusso che inevitabilmente ricadrà sul presidio medico durante i giorni di festa - spiega il caporedattore della Sede Rai per la Valle d'Aosta, Andrea Caglieris - e scopriremo come vive le feste un maestro di sci di Cervinia davvero speciale: Erjon Tola, primo atleta albanese ad avere partecipato a un'edizione dei Giochi Olimpici Invernali e portabandiera a Torino 2006, Vancouver 2010, Soci 2014 e in gara anche a Pyeongchang 2018".



