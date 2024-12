A Pila sabato apre la nuova telecabina Couis 1

Sarà inaugurata e aperta al pubblico sabato prossimo, 14 dicembre, la nuova telecabina a dieci posti Couis1-Platta de Grevon, che rappresenta il secondo troncone della tratta Pila-Couis e sostituisce la storica seggiovia biposto risalente alla fine degli anni '80. La prima corsa è prevista intorno alle 8.45. L'impianto fa parte del progetto Pila-Couis, che permetterà di raggiungere quota 2.700 metri in 15 minuti.

Nella stessa giornata apriranno due nuove piste, la numero 2 'Du Bois - Renato Rosa' e la numero 9 'Couis 1'.

Il comprensorio di Crevacol inaugurerà invece la stagione invernale nel weekend di sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Successivamente, gli impianti saranno aperti tutti i giorni a partire da sabato 21 dicembre 2024.

A Cogne l'apertura delle piste da sci di discesa è stata posticipata a sabato 21 dicembre, ma per gli amanti dello sci di fondo l'offerta continua ad ampliarsi. Gli anelli attualmente disponibili saranno incrementati ulteriormente nel fine settimana, in modo compatibile con le condizioni meteorologiche e di innevamento.



