Zangrillo, in Valle d'Aosta il sistema infrastrutturale non è adeguato

"La Valle d'Aosta oggi è una regione particolare che ha grandissime virtù e grandissime potenzialità, però ha un sistema infrastrutturale che non è adeguato. Come governo ci stiamo muovendo con grande determinazione proprio per cercare di creare condizioni per dare una spinta significativa al miglioramento del sistema infrastrutturale". Lo ha detto il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai microfoni della Tgr Vda a margine dell'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta che si svolge a Saint-Vincent.

"Uno dei temi fondamentali - ha aggiunto - è quello del traforo del Monte Bianco. La Valle d'Aosta, ma in generale il nostro sistema paese, non può accumulare ritardi su dei passaggi così importanti. Stiamo lavorando. affinché si trovi una soluzione non solo per la Valle d'Aosta ma ad un sistema infrastrutturale, logistico che in questa regione ha una rilevanza determinante.

Il tema va affrontato con gli amici transalpini e quindi stiamo lavorando per arrivare in fretta ad una soluzione".



