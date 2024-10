Traforo Monte Bianco, Turcato "sento che qualcosa si muove"

"Alzare la voce serve. Sul traforo del Monte Bianco lo abbiamo fatto per oltre due anni, e in tutte le sedi, e alla fine ci stiamo avvicinando al traguardo che ci eravamo prefissi, ovvero la costruzione di una seconda canna del tunnel, in grado di aumentare la sicurezza e ridurre le emissioni. Adesso che il tema è operativamente in mano ai Governi italiano e francese, sento che qualcosa si muove". Lo ha detto il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato, durante l'assemblea regionale a Saint-Vincent.



