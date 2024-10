Testolin, "serve grande alleanza per futuro Valle d'Aosta"

"Per affrontare i dossier già aperti e le sfide che attendono in futuro la Valle d'Aosta serve una larga alleanza, di cui gli imprenditori sono una delle componenti essenziali". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante l'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta a Saint-Vincent, aggiungendo: "Perché anche la crescita economica sia una crescita di tutti, solidale e sostenibile, serve una Valle d'Aosta autonoma, competente ed efficiente, attrattiva e accessibile, che si deve rafforzare anche grazie al contributo delle imprese del territorio. I passi avanti, seppur cauti, che stiamo registrando sul dossier del Traforo del Monte Bianco sono un esempio di come le alleanze trasversali possano essere vitali alla causa comune".



