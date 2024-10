Sono circa due mila le persone scese in piazza oggi pomeriggio per la parata dell'Aosta Pride. Il corteo è partito alle 15.30 da piazza della Repubblica e, dopo aver attraversato il centro della città, si chiuderà in piazza Chanoux. Ad aprire la parata uno striscione con la scritta 'Abbracciamo l'unicità', dietro al quale ci sono anche due assessori del Comune di Aosta. Il corteo, molto festoso e colorato, è accompagnato dalla musica.



