Lavoro, Bertschy "una nuova misura per gli over 58"

"Ci sarà una nuova edizione di incentivi per l'assunzione di persone più fragili e soprattutto l'introduzione di una misura - probabilmente il bando si aprirà a febbraio - per implementare le azioni a favore delle persone che si trovano in una particolare situazione a pochi anni dalla conclusione del proprio percorso di lavoro, a livello pensionistico. E' una misura che chiameremo 'over 58': si sta concludendo la preparazione degli atti amministrativi con l'Inps e col ministero e all'interno di questo programma troverà quest'azione una sua attenzione particolare, proprio per cercare di dare sempre maggiore attenzione a tutte le casistiche nel mondo del lavoro". Lo ha detto l'assessore alla Formazione e lavoro, Luigi Bertschy, illustrando in conferenza stampa l'approvazione da parte della giunta regionale del programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2024 "Ci sono poi tutte le altre azioni - ha aggiunto - che sono in continuità sulla formazione e l'istruzione dei giovani, sulla mobilità dei ragazzi e sull'inclusione. Il 18 ottobre nel pomeriggio verrà presentato il piano politiche del lavoro in modo da dare completa informazione". L'evento #Vdalavora 'Il futuro del lavoro Oggi - Presentazione del Piano regionale di Politiche del lavoro 2024-2026 tra nuove competenze e intelligenza artificiale' è in programma alle 17.30 del 18 ottobre presso il teatro Splendor di Aosta.



