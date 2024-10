Premiati i vincitori del contest #Donaremidona

Nella giornata finale della settimana della Valle d'Aosta Capitale del Dono, sono stati premiati nel capoluogo valdostano i vincitori del contest #Donaremidona scuole dedicato agli istituti di tutta Italia. Tra i giovanissimi si sono distinti gli studenti della scuola primaria Luigi Einaudi di Aosta con l'elaborato 'Classe 4A: Ti dono un calligramma' e i bambini della scuola dell'infanzia I.C.S. Gesualdo Bufalino Plesso 'S.M. Goretti' di Comiso (Ragusa) con 'I doni del nostro amico orto'. Il contest per le scuole secondarie ha visto l'affermarsi dei cortometraggi 'Dono felicità' della scuola Santorre di Santarosa di Savigliano (Cuneo) e 'Per me donare è' nuovamente dell'I.C.S. 'Gesualdo Bufalino' di Comiso.

La premiazione delle iniziative più votate dalla giuria popolare sul sito giornodeldono.org ha costituito il cuore dell'evento: l'amministrazione comunale di Taurianova (Reggio Calabria) è stata premiata quale vincitrice del contest #DonareMiDona Comuni per l'iniziativa 'Una lettura speciale'.

Tra gli enti non profit, per il contest #Donaremidona Non Profit, prima classificata la 'XVII Giornata Nazionale Sla' realizzata da Aisla - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che da oltre 15 anni riceve il marchio di qualità 'Donare con Fiducia' dell'Istituto italiano della donazione (Iid).

"Il Giorno del Dono nasce per dare meritata visibilità alle iniziative sul territorio che restituiscono l'immagine di un'Italia vivace, sensibile, intelligente, in grado di ripensare il dono anche nei giorni di difficoltà per il Paese", dice il presidente dell'Istituto italiano per la donazione, Ivan Nissoli. Per il presidente del Coordinamento solidarietà Valle d'Aosta, Claudio Latino, "è stato bello vedere così tanta partecipazione da parte di tutti agli eventi, sia come pubblico che come partner".



