Aosta, il Comune porta la musica al Mercato europeo

L'amministrazione comunale di Aosta ha previsto l'organizzazione di una giornata di concerti nel centro storico in programma oggi, in concomitanza e a sostegno dell'offerta culturale del 'Mercato europeo', terza edizione della manifestazione in programma fino a domani nell'area compresa tra piazza Plouves, via Torino e via Garibaldi.

L'evento, intitolato 'Ceci n'est pas une assiette - Oltre al cibo, la musica', vuole animare alcune zone del centro cittadino alternative a quelle in cui si tiene il Mercato Europeo, "favorendo un flusso di visitatori più ampio e diversificato che possa arricchire l'esperienza complessiva della manifestazione e contribuire positivamente all'attrattività dell'intero centro", fa sapere il Comune.

Il programma si apre alle 11,30 nella piazzetta della Porta Prætoria con l'esibizione dell'ensemble di percussionisti e danzatrici di Tarek Awad Alla e Jamal Ouassini. Alle ore 16,30 in via de Tillier, nella piazzetta di fronte alla galleria San Grato, sarà la volta del musicista albanese Bardh Jacova.

Infine, alle ore 19 in place des Franchises, si terrà il concerto del gruppo di musica peruviana Samay Folk Fusion.

In linea con lo spirito di multiculturalità che contraddistingue l'offerta del Mercato Europeo, 'Ceci n'est pas une assiette' presenta artisti e musicisti provenienti da diverse parti del mondo, "arricchendo la proposta culturale e creando anche un significativo legame tra musica e cibo".

L'obiettivo è di mettere in rilievo come "entrambe le forme di espressione siano essenziali per la valorizzazione delle tradizioni locali e per la promozione di un'esperienza di condivisione e convivialità capace di attrarre un pubblico variegato, e di stimolare l'interesse per le diverse culture presenti nel contesto della manifestazione".



