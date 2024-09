Festa dei nonni, gli alunni scuola alberghiera cucinano al JB Festaz

L'Azienda pubblica di servizi alla persona Jean-Boniface Festaz e l'École Hôtelière di Châtillon, organizzano per mercoledì 2 ottobre, in occasione della Festa dei nonni, l'evento 'Adotta un nonno'.

Lo staff della cucina interno del JB Festaz e gli studenti dell'École Hôtelière hanno ideato un menù personalizzato che verrà cucinato "con cura e affetto" da parte degli alunni della classe II A nella cucina della struttura per anziani. Ogni piatto verrà poi impiattato e servito alle 12 dagli studenti "con il cuore, perché ogni anziano merita di sentirsi speciale".

"L'iniziativa volta a creare un momento di incontro speciale tra due generazioni anagraficamente distanti, al di là di ogni altro profilo, non può che essere arricchente per tutti i partecipanti perché incontro e condivisione sono semi della crescita personale", commenta Ruggero Meneghetti, presidente del JB Festaz.

"È un progetto che ha una forza totalmente diversa e più alta rispetto alle iniziative alle quali normalmente siamo chiamati a partecipare", aggiunge Jeanette Bondaz, presidente della Fondazione per la formazione turistica.

"Gli alunni hanno aderito con molto piacere all'iniziativa, chiedendo di dividersi in brigata di sala e di cucina autonomamente, per offrire agli ospiti del JB Festaz la migliore festa dei nonni", sottolineano i docenti di sala e cucina Gerard Cerise e Stefano Lorusso. Secondo Silvana Tamarin, coordinatrice didattico-educativa, è "un'occasione, davvero importante, per mettere a confronto due generazioni".



