Festa dei nonni, ingresso gratuito nei musei con i nipoti

Il prossimo mercoledì 2 ottobre, in occasione della Festa dei nonni, i siti archeologici di Aosta, i castelli, i musei e le sedi espositive di proprietà regionale riserveranno l'ingresso gratuito per tutti i nonni in compagnia dei nipoti. Lo comunica l'assessorato dei Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali Sono chiusi - ricorda l'assessorato - il Teatro Romano, il Castello di Issogne e Castel Savoia a Gressoney-Saint-Jean.





