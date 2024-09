Plaisirs de Culture, oltre 33 mila i visitatori

Dal 14 al 22 settembre sono stati oltre 33 mila i visitatori di siti, musei e castelli in occasione della dodicesima edizione di Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste, la rassegna abbinata alle Giornate Europee del Patrimonio, il cui tema è stato il 'Patrimonio delle reti, dei percorsi e delle connessioni'.

Il numero totale dei visitatori comprende più di 21 mila ingressi ai siti culturali regionali e oltre 4 mila 200 presenze alle attività organizzate dalle diverse strutture della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, cui si aggiungono gli oltre 5 mila 400 ingressi nelle sedi dei partners e, infine, i 2 mila 200 partecipanti ai concerti organizzati dall'Office du Tourisme.

"Siamo decisamente soddisfatti di questa edizione che, oltre a confermare l'indiscussa attrattività dei nostri beni culturali, ha riscosso grande successo grazie a iniziative differenziate e di elevata qualità", sottolinea l'assessore Jean-Pierre Guichardaz. "Il risultato - aggiunge - sottolinea l'importanza di comunicare cultura facendo rete valorizzando le molteplici connessioni tra ambiti disciplinari differenti. E' grande la soddisfazione nel constatare come questa rassegna evidenzi, ogni anno, la capacità della Soprintendenza di intercettare un crescente desiderio di intrattenimento culturale, unito alla voglia di riscoprire il territorio".





