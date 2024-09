Gratta e vinci, ad Aosta biglietto vince 5 milioni di euro

Una vincita da 5 milioni di euro al Gratta e vinci 'Ultra Numerissimi' è stata registrata ad Aosta.

Lo segnala l'agenzia Agimeg, riferendo che il tagliando fortunato, dal costo di 20 euro, è stato acquistato nella tabaccheria al civico 30 di viale Conte crotti. Si tratta di una delle più alte vincite di sempre in Valle d'Aosta.

Nel settembre 2021 un altro significativo importo - 1 milione di euro - era stato aggiudicato a Verrès, con un biglietto della serie 'Nuovo 100x'.

“Sinceramente non sappiamo minimamente chi sia" il vincitore, "ci ha fatto pervenire la fotocopia del biglietto vincente sotto la porta in pausa pranzo, quando siamo chiusi”. Così i gestori della tabaccheria di viale Conte Crotti, ad Aosta, interpellati dall’ANSA in merito alla vincita da 5 milioni di euro al ‘Gratta e vinci’. “Queste vincite non passano da noi, solo stamattina ci hanno ufficializzato la vincita da Roma”, aggiungono. "Contenti per lui/lei sperando che siano andati a una persona bisognosa e meritevole", concludono.



