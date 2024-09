Una proposta di legge per i grandi eventi sportivi

I gruppi Misto e Rassemblement Valdôtain hanno depositato una proposta di legge di modifica alla legge regionale 3/2004 'Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport'.

"Con questa norma intendiamo ricondurre nell'alveo delle deliberazioni della Giunta anche i contributi per l'organizzazione di grandi eventi sportivi per la concessione dei quali, ad oggi, bisogna fare ricorso, di volta in volta, a singoli interventi normativi", spiegano i consiglieri. "Noi proponiamo, invece che, anche in questi casi, sia la giunta - aggiungono - con propria delibera a determinare il contributo concedibile in deroga alle percentuali massime d'intervento e alle modalità di calcolo delle spese ammissibili previste dalla lr 3/2004".

Per i due gruppi "questa proposta di legge vuole dare una risposta concreta alle richieste pervenute dalle varie associazioni e comitati organizzatori di eventi sportivi anche auditi in Commissione. Inoltre, potendo elevare i contributi fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e anticipandole fino ad un massimo dell'80% come già fatto con la lr 14/2024 per le competizioni dell'Unione ciclistica internazionale Mountain Bike World Series assegnate a La Thuile, si permetterà a tutti gli organizzatori di presentare richiesta alla giunta ottenendo un aiuto importante, evitando discriminazioni tra le varie iniziative e valorizzando il settore delle competizioni sportive che nella nostra regione ha un'altissima valenza turistico-ricettiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA