Morto l'ex consigliere regionale Silvio Trione

Silvio Trione, ex consigliere regionale e già sindaco di Nus, è morto all'improvviso la notte scorsa. Aveva 82 anni.

Consigliere regionale dal 1988 al 1993, fu primo cittadino di Nus dal 1995 al 2000. Era molto attivo nell'Avis: dal 2002 al 2008 ha guidato la sezione regionale e dal 2009 al 2017 è stato consigliere nazionale dell'associazione.

Domani la camera ardente sarà allestita - per suo volere - nella sala del Consiglio comunale, dove alle 20.30 sarà recitato il rosario. Il funerale si celebrerà alle 14.30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale di Nus. Lascia la moglie, Rita Ramella, la figlia Luisa e i nipoti Andrea e Francesco.

"Lui diceva sempre 'io ho avuto il privilegio di andare in Consiglio regionale ma alla fine è stato più bello il ruolo di sindaco'", ricorda l'attuale primo cittadino di Nus, Camillo Rosset. "E' una figura di esempio - prosegue Rosset - nel rappresentare le istituzioni. Lui veramente incarnava molto bene quel ruolo. Anche oggi si sentiva parte integrante della sua comunità, al punto che aveva voluto fare un dono al Comune, un grande lavoro di ricerca di tutti gli amministratori e i sindaci di Nus dal dopoguerra ad oggi. Un libriccino che noi abbiamo, e che io ho sulla mia scrivania".

Il presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Alex Micheletto, a nome dell’Assemblea degli enti locali valdostani, esprime “il più profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Trione". L’Assemblea del Cpel manifesta “la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità di Nus”.



